Напишите по-английски. Не ленись! Не сердись! Не глупи! Не готовь рыбу. Не переводи это слово. Не рисуй кошку. Не бери мой телефон. Не накрывай на стол. Не покупай эту ручку. Не опаздывай.
Английский язык
Напишите по-английски. Не ленись! Не сердись! Не глупи! Не готовь рыбу. Не переводи это слово. Не рисуй кошку. Не бери мой телефон. Не накрывай на стол. Не покупай эту ручку. Не опаздывай.
Ответ(ы):
Гость:
Do not be lazy!Do not be angry!Do not be silly!Do not cook the fish.Do not translate this word.Do not Draw the cat.Do not take my phone.Do not set the table.Do not buy this pen.Do not be late.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста сделать запись и решение Из гаража на работу вышли 45 автобу??ов, а маршрутных такси - в 3 раза меньше. После этого в гараже...
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА БЫСТРЕЕ!!! :((( (1)Найдите нули функции: 1) f(x)=2x-3 2)h(x)=2x²+5x-7 3) q(x)= x+1/2x²+5x+3 4) h(x)= x²+5x-6/2x²+5x+3...
Математика
Многоугольник составлен из четырех фигур (без наложения друг на друга),площади ко??орых равны 7кв.см,12кв.см,32кв.см и 14кв.см.Чему равна площадь ...
Математика