Напишите по-английски. Не ленись! Не сердись! Не глупи! Не готовь рыбу. Не переводи это слово. Не рисуй кошку. Не бери мой телефон. Не накрывай на стол. Не покупай эту ручку. Не опаздывай.

Английский язык

Напишите по-английски. Не ленись! Не сердись! Не глупи! Не готовь рыбу. Не переводи это слово. Не рисуй кошку. Не бери мой телефон. Не накрывай на стол. Не покупай эту ручку. Не опаздывай.

Автор: Гость