Номер 244 помогите пожалуйста найдите значение выражения а9 + а4
Алгебра
Номер 244 помогите пожалуйста найдите значение выражения а9 + а4
Ответ(ы):
Гость:
Сначала посчитай без подставления а ,а потом. что получилось подставляй
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