Помогите пожалуйста хотя бы один покажите как делать(((((((
Алгебра
Помогите пожалуйста хотя бы один покажите как делать(((((((
Ответ(ы):
Гость:
Первое значение в скобках это икс, второе это игрик Просто подставляешь это в уравнение прямой и если получается верно,то точка принадлежит прямой.
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