Как нарисовать слово аист слон сом звуковую схему
Русский язык
Как нарисовать слово аист слон сом звуковую схему
Ответ(ы):
Гость:
00-- аист 4зв,4б,--0- слон 4зв,4б,-0- сом 3зв,3б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Мы сейчас проходим Правописание корней с чередованием гласных А-О вот вопрос слово УТВАРЬ исключение если нет то как его проверить
Биология
Сопоставь названия растений с семейством цветковых растений. Рожь, рис. 1) Кресто??ветные Одуванчик, георгин. 2) Розоцветные Капуста, редька....
Обществознание
Значение слов : Трудолюбие Труд Труженик Трудности И что кроме общего корня ??бъединяет все эти слова