Запиши стихотворение, основанное на принципе повторности.
Музыка
Запиши стихотворение, основанное на принципе повторности.
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Гость:
ЯляляляляляляллллллЛллллляля поставьте лайк плиз
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