Нужно 10 пословиц о родине на татарском языке с переводом(заранее спасибо)
Литература
Нужно 10 пословиц о родине на татарском языке с переводом(заранее спасибо)
Ответ(ы):
Гость:
Ватанга хыянэт - узенэ хыянэт. Илен саткан башын саткан. Илен саткан ике кон дэ яшэмэс. Илен сойгэн мэнгэ яшэр, илен саткан бер кон дэ яшэмэс. Узэккэ уткэн жил яман, илен саткан ир яман. (только 5. больше не знаю!! Перевод забей в переводчике) Если там нету я незнаю перевод((
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