Из двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоциклиста.Оди?? из них двигался со средней скоростью 70 км/ч и проехал до встречи 140 км, а другой двигался со средней скоростью 65 км/ч. Найди расстояние между...

Математика
Из двух городов выехали одновременно навстречу друг другу два мотоциклиста.Оди?? из них двигался со средней скоростью 70 км/ч и проехал до встречи 140 км, а другой двигался со средней скоростью 65 км/ч. Найди расстояние между городами. Составь 2 задачи обратные данной и реши их
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