Из двух городов вышли навстречу дпуг другу Две электрички со скоростями 58км/ч и 64км/ч встретились они через два часа чему равно расстояние между городами
Математика
Из двух городов вышли навстречу дпуг другу Две электрички со скоростями 58км/ч и 64км/ч встретились они через два часа чему равно расстояние между городами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
58+64=122(км/ч) скорость сближения 122*2=244 (км)
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