Отметьте на координатной прямой точки координаты которых являются числа 1 3 -2 5 и т??чки координаты которых противоположны этим числам.

Алгебра

Отметьте на координатной прямой точки координаты которых являются числа 1 3 -2 5 и т??чки координаты которых противоположны этим числам.

Автор: Гость