Отметьте на координатной прямой точки координаты которых являются числа 1 3 -2 5 и т??чки координаты которых противоположны этим числам.
Алгебра
Отметьте на координатной прямой точки координаты которых являются числа 1 3 -2 5 и т??чки координаты которых противоположны этим числам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отмечаешь на прямой точки -5 -3 -2 -1 1 2 3 5
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