Каким был Скрип из рассказа Стрижонок Скрип? Храбрым? Жадным? Трудолюбивым? одно нужно выбрать!

Литература
Каким был Скрип из рассказа Стрижонок Скрип? Храбрым? Жадным? Трудолюбивым? одно нужно выбрать!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное он был храбрым, но можно сказать немножко трудолюбивым:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Устроем соревы кто распредилит слова по падежам пижама рысь слон ужас
Ответить
География
Как называется деловой или жилой фрагмент города, образованный двумя парами улиц, пересекающимися между собой? Территория внутри имеет форму прям...
Ответить
Русский язык
Придумай и запиши предложение с данными харастиристиками: повествовательное нев??склецательное предложение с однородными сказуемыми.
Ответить
История
1. Согласны ли вы с тем, что времена правления Елизаветы Тюдор называют "золотым ве??ом"?
Ответить
Литература
Напишите краткое содержание по рассказу Паустовского " Резиновая лодка"
Ответить