Каким был Скрип из рассказа Стрижонок Скрип? Храбрым? Жадным? Трудолюбивым? одно нужно выбрать!
Литература
Каким был Скрип из рассказа Стрижонок Скрип? Храбрым? Жадным? Трудолюбивым? одно нужно выбрать!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное он был храбрым, но можно сказать немножко трудолюбивым:)
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