Напишите краткое содержание по рассказу Паустовского " Резиновая лодка"

Гость: Гость:

Этот рассказ о товарищах которые купили резиновую лодку. А их щенок очень хотел её згрысть но у него не получалось и вдруг он открыл крышку ( клапан ) и воздух начал выходить . Он долго боялся к ней подойти . А когда прошло время он стал в ней спать.