Напишите краткое содержание по рассказу Паустовского " Резиновая лодка"
Литература
Напишите краткое содержание по рассказу Паустовского " Резиновая лодка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этот рассказ о товарищах которые купили резиновую лодку. А их щенок очень хотел её згрысть но у него не получалось и вдруг он открыл крышку ( клапан ) и воздух начал выходить . Он долго боялся к ней подойти . А когда прошло время он стал в ней спать.
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