Складіть і запишіть два речення із синонімами дієслова говорити.
Українська мова
Складіть і запишіть два речення із синонімами дієслова говорити.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І розмовляли вони довго-довго.Моя бабуся завжди розповідала мені про своє дитинство.
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