Складіть і запишіть два речення із синонімами дієслова говорити.

Українська мова
Складіть і запишіть два речення із синонімами дієслова говорити.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
І розмовляли вони довго-довго.Моя бабуся завжди розповідала мені про своє дитинство.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как правильно перевести на английский вопросительное предложение "Твоя семья смотрит телевизор, каждый день?
Ответить
Русский язык
Помогите мне с номером 1, 3, 9
Ответить
Математика
Инженер начертил некоторое количество треугольников и четырёх уголников всего 23 фигуры у которых саммарно 72 угла сколько треугольников начертил и...
Ответить
Английский язык
Перевод текста пж срочно
Ответить
Другие предметы
Сообщение о заложенной бомбе в школе последствия и наказание
Ответить