Как правильно перевести на английский вопросительное предложение "Твоя семья смотрит телевизор, каждый день?
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Как правильно перевести на английский вопросительное предложение "Твоя семья смотрит телевизор, каждый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Does your family watch TV every day&
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