Не выполняя вычислений определи верна ли первая цифра ответа количество цифр в ответе и последняя цифра делимого отметь в таблице знаком + или -
Математика
Не выполняя вычислений определи верна ли первая цифра ответа количество цифр в ответе и последняя цифра делимого отметь в таблице знаком + или -
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) + + - 3) + + + 4) + - + 5) - + + 6) - + + толькр где таблица хорошо учебнк есть у моего братишки
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