Не выполняя вычислений определи верна ли первая цифра ответа количество цифр в ответе и последняя цифра делимого отметь в таблице знаком + или -

Математика

Не выполняя вычислений определи верна ли первая цифра ответа количество цифр в ответе и последняя цифра делимого отметь в таблице знаком + или -

Автор: Гость