Не выполняя вычислений определи верна ли первая цифра ответа количество цифр в ответе и последняя цифра делимого отметь в таблице знаком + или -

Математика
Не выполняя вычислений определи верна ли первая цифра ответа количество цифр в ответе и последняя цифра делимого отметь в таблице знаком + или -
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2) + + - 3) + + + 4) + - + 5) - + + 6) - + + толькр где таблица хорошо учебнк есть  у моего братишки 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длина реки Волги 3 690 км.Туристы совершили путешествие на лодках, пройдя третью часть её длины.Сколько дней продолжалось путешествие,если они двиг...
Ответить
Українська мова
Складіть і запишіть два речення із синонімами дієслова говорити.
Ответить
Английский язык
Как правильно перевести на английский вопросительное предложение "Твоя семья смотрит телевизор, каждый день?
Ответить
Русский язык
Помогите мне с номером 1, 3, 9
Ответить
Математика
Инженер начертил некоторое количество треугольников и четырёх уголников всего 23 фигуры у которых саммарно 72 угла сколько треугольников начертил и...
Ответить