Пожалуйста,Найдите числа x и y,для которых выполнено равенство 5x^2+y^2-4xy+4x+4=0

Алгебра
Пожалуйста,Найдите числа x и y,для которых выполнено равенство 5x^2+y^2-4xy+4x+4=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x² + y² - 4xy + 4x + 4 = 0 (4x² - 4xy + y²) + (x² +4x + 4) =0 (2x - y)² +(x + 2)² =0 (2x - y)² = -(x + 2)² Заметим, что -(x + 2)² всегда имеет отрицательное значение, но (2x - y)² всегда больше или равен 0. Значит условие выполняется только тогда, когда левая и правая части равны 0. Получим систему уравнений: 1)-(x + 2) ² =0 2)(2x - y)² = 0 1. -(x + 2)² =0 (x + 2)(x + 2) = 0 откуда видно, что x = -2 2. (2x - y)² = 0 Подставляем наш x и получаем (-4 - y)² = 0 (-4 - y)(-4 - y) = 0 А значит y = -4 Тогда ответ: x=-2, y=-4
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