седмое задание. Пожалуйста помогите разобраться
Математика
седмое задание. Пожалуйста помогите разобраться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9967-(5490*30:100+160*52)=9967-(1647+8320)=0
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