Из двух клубков ниток связали 3 шапочки. сколько шапочек можно связать из 10 таких же клубков
Математика
Из двух клубков ниток связали 3 шапочки. сколько шапочек можно связать из 10 таких же клубков
Ответ(ы):
Гость:
2*3=6(ш)-из 1 клубка 6*10=60(ш)-из 10 клубков Ответ: 60 шапок
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