Из двух клубков ниток связали три шапочки сколькосколько шапочек связали из 10 таких же клубков

Математика
Из двух клубков ниток связали три шапочки сколькосколько шапочек связали из 10 таких же клубков
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2 клубка - 3 шапочки 10 клубков - х шапочек Решаем пропорцию и вычисляем: 10*3 и делим на 2 Получаем 15 Ответ: 15 шапочек.
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