Из двух клубков ниток связали три шапочки сколькосколько шапочек связали из 10 таких же клубков
Математика
Из двух клубков ниток связали три шапочки сколькосколько шапочек связали из 10 таких же клубков
Ответ(ы):
Гость:
2 клубка - 3 шапочки 10 клубков - х шапочек Решаем пропорцию и вычисляем: 10*3 и делим на 2 Получаем 15 Ответ: 15 шапочек.
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