Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 32,4 километра, одновременно выехали навстречу друг другу мотоциклист и велосипедист. Сколько километров проедет каждый из них до встречи, если скорость мотоциклиста в 4 раз...
Математика
Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 32,4 километра, одновременно выехали навстречу друг другу мотоциклист и велосипедист. Сколько километров проедет каждый из них до встречи, если скорость мотоциклиста в 4 раза больше скорости велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МЫСЛИ в слух - скорость в 4 раза больше, значит и путь в четыре раза больше - делим на ПЯТЬ частей РЕШЕНИЕ 1) 32,4 : 5 = 6,48 км -проехал велосипедист - ОТВЕТ 2) 6,48* 4 = 25,92 км - проехал мотоциклист - ОТВЕТ ПРОВЕРЕА 6,48+25,92 = 32,4 км - встретились - правильно.
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