Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 32,4 километра, одновременно выехали навстречу друг другу мотоциклист и велосипедист. Сколько километров проедет каждый из них до встречи, если скорость мотоциклиста в 4 раз...

Математика

Из двух населенных пунктов, расстояние между которыми 32,4 километра, одновременно выехали навстречу друг другу мотоциклист и велосипедист. Сколько километров проедет каждый из них до встречи, если скорость мотоциклиста в 4 раза больше скорости велосипедиста?

Автор: Гость