Из двух пунктов навстречу друг другу одновременно вышли пешеход и велосипедист.Ч??рез сколько минут они встретятся,если велосипедист проезжает весь путь за 16 минут,а пешеход проходит за 48 минут?

Математика

Из двух пунктов навстречу друг другу одновременно вышли пешеход и велосипедист.Ч??рез сколько минут они встретятся,если велосипедист проезжает весь путь за 16 минут,а пешеход проходит за 48 минут?

Автор: Гость