Из двух пунктов навстречу друг другу одновременно вышли пешеход и велосипедист.Ч??рез сколько минут они встретятся,если велосипедист проезжает весь путь за 16 минут,а пешеход проходит за 48 минут?

Математика
Из двух пунктов навстречу друг другу одновременно вышли пешеход и велосипедист.Ч??рез сколько минут они встретятся,если велосипедист проезжает весь путь за 16 минут,а пешеход проходит за 48 минут?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T-время x-cкорость 4x*t=48x t=48x/4x=12минут
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