Из двух пунктов расстояние между которами 40 км навстречу друг другу выехали велосепидист и легковой автомобиль. Через 24 минуты рассточние между ними столо равным 10 км. найдите скорость велосипедиста если известно, что она в ...

Математика

Из двух пунктов расстояние между которами 40 км навстречу друг другу выехали велосепидист и легковой автомобиль. Через 24 минуты рассточние между ними столо равным 10 км. найдите скорость велосипедиста если известно, что она в 4 раза меньше скорости автомобиля

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