Составьте и запишите предложения с многозначными словами жаворонок, конь, ёрш, ог??нёк,слон, употребляя их в разных значениях. Выполняя задание, пользуйтесь толковым словарем. В предложениях выделите грамматические основы. пожа...

Русский язык

Составьте и запишите предложения с многозначными словами жаворонок, конь, ёрш, ог??нёк,слон, употребляя их в разных значениях. Выполняя задание, пользуйтесь толковым словарем. В предложениях выделите грамматические основы. пожалуйста

Автор: Гость