Составьте и запишите предложения с многозначными словами жаворонок, конь, ёрш, ог??нёк,слон, употребляя их в разных значениях. Выполняя задание, пользуйтесь толковым словарем. В предложениях выделите грамматические основы. пожа...
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Составьте и запишите предложения с многозначными словами жаворонок, конь, ёрш, ог??нёк,слон, употребляя их в разных значениях. Выполняя задание, пользуйтесь толковым словарем. В предложениях выделите грамматические основы. пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Слон большой,огонь горячий
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