Помогите пожалуйста решить задачу: На лодочной станции было 150 лодок. Трёхместны?? лодки составляет 14℅ всех лодок и ⅞ числа пятиместных лодок. Остальные лодки были четырёхместные . Сколько четырёх местных лодок было на станц...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу: На лодочной станции было 150 лодок. Трёхместны?? лодки составляет 14℅ всех лодок и ⅞ числа пятиместных лодок. Остальные лодки были четырёхместные . Сколько четырёх местных лодок было на станции? Люди помогить решить очень надо!
Ответ(ы):
Гость:
Значит 1 нам нужно найти 14 процентов от всех лодок 150100х14=21 лодка - трехместные они же состовляют 78 от 5 местных 217*8=24 - пятиместных лодок 150- 24 - 21=105 лодок - четырехместных
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