Помогите пожалуйста решить задачу: На лодочной станции было 150 лодок. Трёхместны?? лодки составляет 14℅ всех лодок и ⅞ числа пятиместных лодок. Остальные лодки были четырёхместные . Сколько четырёх местных лодок было на станц...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу: На лодочной станции было 150 лодок. Трёхместны?? лодки составляет 14℅ всех лодок и ⅞ числа пятиместных лодок. Остальные лодки были четырёхместные . Сколько четырёх местных лодок было на станции? Люди помогить решить очень надо!

Автор: Гость