ПОМОГИТЕ пж решить номер 5.80! Спасибо:*

Математика
ПОМОГИТЕ пж решить номер 5.80! Спасибо:*
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Пропорция. 37,5 метров - 6 рельсов а для 125 метров икс рельсов. то есть икс равен 125 умножить на 6 и разделить на 37,5 (125*6):37,5=20. ответ: потребуется 20 рельс.
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