Двое учеников очистили 400 картофелин один очищал 3 штуки в минуту другой 2 штуки в минуту. Второй работал на 25 минут больше 1 сколько временем работал каждый?
Математика
Двое учеников очистили 400 картофелин один очищал 3 штуки в минуту другой 2 штуки в минуту. Второй работал на 25 минут больше 1 сколько временем работал каждый?
Ответ(ы):
Гость:
Первый работал Х минут, второй (Х+25) 3*Х+2*(Х+25)=400 5Х+50=400 5Х=350 Х=70 70+25=95 первый работал 70 минут- т.е 1 час 10 минут второй работал 95 минут - т.е 1 час 35 минут
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