Двое учеников очистили 400 картофелин один очищал 3 штуки в минуту другой 2 штуки в минуту. Второй работал на 25 минут больше 1 сколько временем работал каждый?

Математика

Двое учеников очистили 400 картофелин один очищал 3 штуки в минуту другой 2 штуки в минуту. Второй работал на 25 минут больше 1 сколько временем работал каждый?

Автор: Гость