Из двух пунктов, расстояние между которыми 210 км, вышли одновременно навстречу друг другу 2 электропоезда. Скорость одного из них на 5 км/ч больше скорости другого. Найдите скорость каждого электропоезда, если они встретились ...
Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 210 км, вышли одновременно навстречу друг другу 2 электропоезда. Скорость одного из них на 5 км/ч больше скорости другого. Найдите скорость каждого электропоезда, если они встретились через 2 ч после своего выхода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х км/ч - скорость первого эл.поезда х+5 км/ч - скорость второго эл.поезда 2*х км - прошел первый эл.поезд до встречи 2*(х+5) км - прошел второй эл.поезд до встречи 210 км - расстояние, известно по условию составляем уравнение: 2*х + 2*(х +5)= 210 2х + 2х + 10 = 210 4х + 10 = 210 4х = 210-10 4х = 200 х = 200:4 х= 50 (км/ч) скорость первого эл.поезда 50+5=55 (км/ч) скорость второго эл.поезда
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