Из двух пунктов, расстояние между которыми 210 км, вышли одновременно навстречу друг другу 2 электропоезда. Скорость одного из них на 5 км/ч больше скорости другого. Найдите скорость каждого электропоезда, если они встретились ...

Математика

Из двух пунктов, расстояние между которыми 210 км, вышли одновременно навстречу друг другу 2 электропоезда. Скорость одного из них на 5 км/ч больше скорости другого. Найдите скорость каждого электропоезда, если они встретились через 2 ч после своего выхода.

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