Из двух пунктов , расстояние между которыми 210 км.Вышли одновременно навстречу друг другу два электропоезда.Скорость одного из них на 5км/x больше скорости другого.Найдите Скорость каждого электропоезда,если они встретились че...
Математика
Из двух пунктов , расстояние между которыми 210 км.Вышли одновременно навстречу друг другу два электропоезда.Скорость одного из них на 5км/x больше скорости другого.Найдите Скорость каждого электропоезда,если они встретились через 2ч после своего выхода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х (км/ч) - скорость 1-го поездах+5 (км/ч) - скорость 2-го поезда1) 210:2=105 (км/ч) - скорость сближения поездов2) х+х+5=105 2х=100 х=50 (км/ч) - скорость одного поезда 50+5=55 (км/ч) - скорость второго поезда
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