Из двух пунктов , расстояние между которыми 210 км.Вышли одновременно навстречу друг другу два электропоезда.Скорость одного из них на 5км/x больше скорости другого.Найдите Скорость каждого электропоезда,если они встретились че...

Математика

Из двух пунктов , расстояние между которыми 210 км.Вышли одновременно навстречу друг другу два электропоезда.Скорость одного из них на 5км/x больше скорости другого.Найдите Скорость каждого электропоезда,если они встретились через 2ч после своего выхода.

Автор: Гость