Из двух пунктов, расстояние между которыми 25 км , вышли одновременно навстречу друг другу два туриста. Один из них в час на 2/3 больше другого. С какой скоростью шёл каждый из них, если через 2 ч после выхода осталось пройти д...

Математика
Из двух пунктов, расстояние между которыми 25 км , вышли одновременно навстречу друг другу два туриста. Один из них в час на 2/3 больше другого. С какой скоростью шёл каждый из них, если через 2 ч после выхода осталось пройти до встречи 9 км ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость 1-го туриста - х км/ч 2-го - х-2/3 2х+2(х-2/3)+9=25 2х+2х-4/3+9=25 4х-1 1/3+9=25 4х= 25- 7 2/3 4х=17 1/3 4х=52/3 х= 13/3 х= 4 1/3 км/ч скорость 1-го туриста 4 1/3 - 2/3= 3 2/3км/ч скорость 2-го туриста
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