Из двух пунктов, расстояние между которыми 25 км , вышли одновременно навстречу друг другу два туриста. Один из них в час на 2/3 больше другого. С какой скоростью шёл каждый из них, если через 2 ч после выхода осталось пройти д...

Математика

Из двух пунктов, расстояние между которыми 25 км , вышли одновременно навстречу друг другу два туриста. Один из них в час на 2/3 больше другого. С какой скоростью шёл каждый из них, если через 2 ч после выхода осталось пройти до встречи 9 км ?

Автор: Гость