Нарисуй ломаную со звеньями 3 см,5 см,2 см,и 3 см.Найди длину ломаной.
Математика
Нарисуй ломаную со звеньями 3 см,5 см,2 см,и 3 см.Найди длину ломаной.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина ломанной равна 3+5+2+3=13см нарисовать думаю сам сможешь
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