Апофема правильной шестиугольной пирамиды mabcdef равна 7. Радиус окружности, вписан??ой в основание пирамиды, равен 3. Найдите площадь полной поверхности пирамиды
Геометрия
Апофема правильной шестиугольной пирамиды mabcdef равна 7. Радиус окружности, вписан??ой в основание пирамиды, равен 3. Найдите площадь полной поверхности пирамиды
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По известному радиусу вписанной окружности находим: - площадь шестиугольника So = 2√3r² = 2√3*3² = 18√3, - сторону шестиугольника а = 2r/√3 = 2*3/√3 = 2√3. Sбок = (1/2)А*Р = (1/2)*7*(6*2√3) = 42√3. Полная поверхность пирамиды равна S = So + Sбок = = 18 √3 + 42√3 = 60√3.
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