Где сила тока максимальна : в алюминии олове или свинце?
Физика
Где сила тока максимальна : в алюминии олове или свинце?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сила тока больше там где меньше сопротивление. Если длина и площадь сечения проводников одинакова, то сила тока будет определятся удельным сопротивлением, а оно меньше всего у алюминия, следовательно сила тока максимальна в проводнике, изготовленном из алюминия!
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