Укажите наибольшее натуральное число кратное 3 удовлетворяющее неравенству 13 МЕНЬШЕ ИКС МЕНЬШЕ 73
Математика
Укажите наибольшее натуральное число кратное 3 удовлетворяющее неравенству 13 МЕНЬШЕ ИКС МЕНЬШЕ 73
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Числа, кратные 3, удовлетворяющие неравенству: 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72. наибольшее из них: 72.
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