Посогите определить зачин,основную частьи заключкние.И заголовок у тексту.

Гость: Гость:

[заголовок] Зима [зачин] Пришла зима. Подул холодный ветер. Ударили морозы. [осн. часть] Только ребята рады морозу. Они построили себе снежную горку. [заключение] Быстро несут их вниз лыжи и санки.