Посогите определить зачин,основную частьи заключкние.И заголовок у тексту.
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Посогите определить зачин,основную частьи заключкние.И заголовок у тексту.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[заголовок] Зима [зачин] Пришла зима. Подул холодный ветер. Ударили морозы. [осн. часть] Только ребята рады морозу. Они построили себе снежную горку. [заключение] Быстро несут их вниз лыжи и санки.
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