35 баллов!!! сочините предложения по 4 образцу
Русский язык
35 баллов!!! сочините предложения по 4 образцу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Собака бегала вокруг или купалась в пруду. Надеюсь, помогла?
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