Здравствуйте, переведите пожалуйста текст не с переводчика вот он: здравствуйте Мэри, спасибо за письмо.Я считаю что такие экскурсии идут на пользу всем.в том случае даже взрослым.дети больше узнают,у них развивается умстве...
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Здравствуйте, переведите пожалуйста текст не с переводчика вот он: здравствуйте Мэри, спасибо за письмо.Я считаю что такие экскурсии идут на пользу всем.в том случае даже взрослым.дети больше узнают,у них развивается умственная память,потом они могут рассказывать об этом родным и не только,это в каком то смысле культура.Тем более если детям нравится то это вообще хорошо Вообщем по чаще устраивайте такие экскурсии.с огромным уважением Валерия.жду ответа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hello Mary, thank you for your letter.I believe that such excursions are to the benefit of all.in that case, even adults.the children will learn,they develop mental memory,then they can tell us about this family and not only,this kind of culture.Especially if the kids like it then it's generally good Generally often arrange such excursions.with great respect, Valeria.
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