Здравствуйте, переведите пожалуйста текст не с переводчика вот он: здравствуйте Мэри, спасибо за письмо.Я считаю что такие экскурсии идут на пользу всем.в том случае даже взрослым.дети больше узнают,у них развивается умстве...

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Здравствуйте, переведите пожалуйста текст не с переводчика вот он: здравствуйте Мэри, спасибо за письмо.Я считаю что такие экскурсии идут на пользу всем.в том случае даже взрослым.дети больше узнают,у них развивается умственная память,потом они могут рассказывать об этом родным и не только,это в каком то смысле культура.Тем более если детям нравится то это вообще хорошо Вообщем по чаще устраивайте такие экскурсии.с огромным уважением Валерия.жду ответа

Автор: Гость