Восстание россии с украиной. мнение историков и современников, не менее трех прим??ров помогите пожалуйстааа

Гость: Гость:

Ну всё это началось вприципе из-за Порошенко ( но не судите строго ). И еще из-за того что они наш самолёт взорвали ( ой сори это Турки ). Вы задаёте всегда этот вопрос, уверен: почему мир без войны жить не может?? Я могу впринципе ответить на этот вопрос: Потому что они не поделили что-то!