Восстание россии с украиной. мнение историков и современников, не менее трех прим??ров помогите пожалуйстааа
История
Восстание россии с украиной. мнение историков и современников, не менее трех прим??ров помогите пожалуйстааа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну всё это началось вприципе из-за Порошенко ( но не судите строго ). И еще из-за того что они наш самолёт взорвали ( ой сори это Турки ). Вы задаёте всегда этот вопрос, уверен: почему мир без войны жить не может?? Я могу впринципе ответить на этот вопрос: Потому что они не поделили что-то!
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