Напишите уравнения реакции , укажите условия их осуществления . Назовите полученные вещества а)пентаналь+оксид серебра (I)--gt; б)этан+азотная кислота--gt; в)пропандиол-1.2 + гидроксид меди(II)--gt; г)бутин - 1 +водород --gt;
Химия
Напишите уравнения реакции , укажите условия их осуществления . Назовите полученные вещества а)пентаналь+оксид серебра (I)--gt; б)этан+азотная кислота--gt; в)пропандиол-1.2 + гидроксид меди(II)--gt; г)бутин - 1 +водород --gt;
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