Произведение чисел 17 и 5 уменьшите на их сумму
Математика
Произведение чисел 17 и 5 уменьшите на их сумму
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
17*5 - (17+5) = 85 - 22 = 63 Ответ: 63.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Что? каков? -произнес шепотом голос, от которого я затрепетал. значение слова голос в данном предложении?
Русский язык
Английский язык
Здравствуйте, переведите пожалуйста текст не с переводчика вот он: здравствуйте Мэри, спасибо за письмо.Я считаю что такие экскурсии идут на...
Русский язык
Помогите пожалуйста! Нашему классу задали сочинение на тему:"Весенняя картина",н?? есть проблема,я не очень умею писать сочинения,ибо фантазии 0%...
География