Что? каков? -произнес шепотом голос, от которого я затрепетал. значение слова голос в данном предложении?
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Что? каков? -произнес шепотом голос, от которого я затрепетал. значение слова голос в данном предложении?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голос подлежащее выражено существительным (В Им.п. в ед.ч)
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