Помогите, пожалуйста, с №3 и с №4, не получается решить. (что находится в квадратных скобках, решать не надо)

Алгебра

Помогите, пожалуйста, с №3 и с №4, не получается решить. (что находится в квадратных скобках, решать не надо)

Автор: Гость