Помогите, пожалуйста, с №3 и с №4, не получается решить. (что находится в квадратных скобках, решать не надо)
Алгебра
Помогите, пожалуйста, с №3 и с №4, не получается решить. (что находится в квадратных скобках, решать не надо)
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