С 1 молем идеального газа был проведен процесс изобарного расширения (рис. 2). Определить объем газа в точке 2 и давление газа. *

Физика

С 1 молем идеального газа был проведен процесс изобарного расширения (рис. 2). Определить объем газа в точке 2 и давление газа. *

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