С 1 молем идеального газа был проведен процесс изобарного расширения (рис. 2). Определить объем газа в точке 2 и давление газа. *
Физика
С 1 молем идеального газа был проведен процесс изобарного расширения (рис. 2). Определить объем газа в точке 2 и давление газа. *
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано V1=1м3 T1=100 К T2=300 К V2- ? так как процесс изобарный V1/T1=V2/T2 V2=T2*V1/T1=300*1/100=3 м3 P*V1=v*R*T1 P=v*R*T1/V1=1*8,31*100/1=831 Па
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