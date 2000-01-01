1)Предположим, что Петров, купив семена на 500 рублей, вырастит урожай овощей и продаст его Иванову за 3000 рублей. Иванов продаст одну часть урожая на консервную фабрику за 1500 рублей, а другую часть продаст в розницу всем же...

Экономика

1)Предположим, что Петров, купив семена на 500 рублей, вырастит урожай овощей и продаст его Иванову за 3000 рублей. Иванов продаст одну часть урожая на консервную фабрику за 1500 рублей, а другую часть продаст в розницу всем желающим для личного потребления на сумму 2000 рублей. На фабрике из купленных у Иванова овощей изготовят консервы, которые будут проданы оптом за 3500 рублей. Оптовый торговец продаст их розничным торговцам за 4500 рублей, а розничные торговцы выручат от продажи консервов валовый доход в размере 7000 рублей. На сколько увеличится валовый национальный продукт страны в результате этих совокупных действий? 2)Предположим, что национальное производство включает два товара: Х (потребительский товар) и Y (средство производства). В текущем году было произведено 500 единиц Х (цена за единицу – 2) и 20 единиц Y (цена за единицу – 10 ). К концу текущего года пять используемых машин (товар Y) должны быть заменены новыми. Рассчитайте: а)объем потребления и объем валовых инвестиций; б)величину ВВП; в)величину ЧВП. Пожалуйста:)

Автор: Гость