Любите ли вы отдыхать на берегах водоемов Почему водоем привлекает отдыхающих
География
Любите ли вы отдыхать на берегах водоемов Почему водоем привлекает отдыхающих
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В водоёме можно порыбачить, купаться, заниматься различными видами спорта. В жаркие дни он спасает от жары.
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