Не смогу выйти на сессию если не сдам математику...

Алгебра
Не смогу выйти на сессию если не сдам математику...
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Автор: Гость
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Гость:
Всё сдашь) Не парься Главное зубрить Ну или инет в помощь
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