Из двух пунктов реки расстояние между которыми 51 км, навстречу друг другу движутс?? две моторные лодки, собственные скорости которых равны. скорость течения реки 3 км/ч. лодка, идущая по течению, до встречи прошла 1.5 ч, а лод...
Математика
Из двух пунктов реки расстояние между которыми 51 км, навстречу друг другу движутс?? две моторные лодки, собственные скорости которых равны. скорость течения реки 3 км/ч. лодка, идущая по течению, до встречи прошла 1.5 ч, а лодка, идущая против течения, 2 ч. найдите собственную скорость лодок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Составим уравнение где Х это собственная скорость лодки: (Х+3)*1,5+(Х-3)*2=51 1,5х+4,5+2х-6=51 3,5х-1,5=51 3,5х=51+1,5 3,5х=52,5 х=52,5:3,5 х=15км/ч( собственная скорость лодки).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите первообразную, удовлетворяющую условию Для функции y = + 4x найдите первообразную, которая удовлетворяет условию F(4) = 2
Литература
Математика
Русский язык