Из двух пунктов реки расстояние между которыми 51 км, навстречу друг другу движутс?? две моторные лодки, собственные скорости которых равны. скорость течения реки 3 км/ч. лодка, идущая по течению, до встречи прошла 1.5 ч, а лод...

Математика

Из двух пунктов реки расстояние между которыми 51 км, навстречу друг другу движутс?? две моторные лодки, собственные скорости которых равны. скорость течения реки 3 км/ч. лодка, идущая по течению, до встречи прошла 1.5 ч, а лодка, идущая против течения, 2 ч. найдите собственную скорость лодок

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