Из двух пунктов,реки,расстояние между которыми равно 36 км, навстречу друг другу движутся две моторные лодки. Лодка, идущая по течению,собственная скорость которой равна 18 км/ ч, до встречи шла 0,5ч другая лодка,собственная ск...

Алгебра
Из двух пунктов,реки,расстояние между которыми равно 36 км, навстречу друг другу движутся две моторные лодки. Лодка, идущая по течению,собственная скорость которой равна 18 км/ ч, до встречи шла 0,5ч другая лодка,собственная скорость которой равна 20 км/ч , до встречи шла 1,5ч. Найдите скорость течения реки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vтечения-x (18+x)*0,5+(20-x)1,5=36 9+0,5x+30-1,5x=36 -1x=36-39 -1x=-3:(-1) x=3_
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