Из двух пунктов,реки,расстояние между которыми равно 36 км, навстречу друг другу движутся две моторные лодки. Лодка, идущая по течению,собственная скорость которой равна 18 км/ ч, до встречи шла 0,5ч другая лодка,собственная ск...
Алгебра
Из двух пунктов,реки,расстояние между которыми равно 36 км, навстречу друг другу движутся две моторные лодки. Лодка, идущая по течению,собственная скорость которой равна 18 км/ ч, до встречи шла 0,5ч другая лодка,собственная скорость которой равна 20 км/ч , до встречи шла 1,5ч. Найдите скорость течения реки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Vтечения-x (18+x)*0,5+(20-x)1,5=36 9+0,5x+30-1,5x=36 -1x=36-39 -1x=-3:(-1) x=3_
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить задачу. 2 тетр. стоят столько же, сколько 1 блокнот, а 1 набор красок в 4 раза дороже, чем блокнот.Посчитай хватит ли 100 рублей чт...
Русский язык
Вспомните правила, объясняющие написания: 1) шепот-шептать, но шорох 2) ежовый, но грушевый 3) плечом, но тучей 4) течет, обреченный