Из двух сплавов, содержащих серебро, получили третий сплав. Масса первого сплава 50 г, в нем 60% чистого серебра, во втором сплаве 80% чистого серебра. Третий сплав содержит 64% чистого серебра. Какова масса второго сплава? Реш...

Математика

Из двух сплавов, содержащих серебро, получили третий сплав. Масса первого сплава 50 г, в нем 60% чистого серебра, во втором сплаве 80% чистого серебра. Третий сплав содержит 64% чистого серебра. Какова масса второго сплава? Решив задачу, составить уравнение.

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