Из города А в город С вылетел самолёт. Через 2,7 ч он сделал посадку в городе В, в кот??ром находился 48 мин, Затем он взлетел и через 2,6 он долетел до города С. Через сколько часов самолёт долетел из города А в город С? Решит...

Математика

Из города А в город С вылетел самолёт. Через 2,7 ч он сделал посадку в городе В, в кот??ром находился 48 мин, Затем он взлетел и через 2,6 он долетел до города С. Через сколько часов самолёт долетел из города А в город С? Решите пожалуйста.

Автор: Гость