Из города А в город С вылетел самолёт. Через 2,7 ч он сделал посадку в городе В, в кот??ром находился 48 мин, Затем он взлетел и через 2,6 он долетел до города С. Через сколько часов самолёт долетел из города А в город С? Решит...

Математика
Из города А в город С вылетел самолёт. Через 2,7 ч он сделал посадку в городе В, в кот??ром находился 48 мин, Затем он взлетел и через 2,6 он долетел до города С. Через сколько часов самолёт долетел из города А в город С? Решите пожалуйста.
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Ответ(ы):
Гость:
2,7+0,8+2,6=6,1 ч на весь путь
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