Из города А в город С вылетел самолёт . Через 2,7ч он сделал посадку в городе В , в которам находился 48 минут . Затем он взлетел и через 2,6 ч он долетел до города С .Через сколько часов самолёт долетел из города А в город С.

Математика

Из города А в город С вылетел самолёт . Через 2,7ч он сделал посадку в городе В , в которам находился 48 минут . Затем он взлетел и через 2,6 ч он долетел до города С .Через сколько часов самолёт долетел из города А в город С.

Автор: Гость