Из города А в город С вылетел самолёт . Через 2,7ч он сделал посадку в городе В , в которам находился 48 минут . Затем он взлетел и через 2,6 ч он долетел до города С .Через сколько часов самолёт долетел из города А в город С.
Математика
Из города А в город С вылетел самолёт . Через 2,7ч он сделал посадку в городе В , в которам находился 48 минут . Затем он взлетел и через 2,6 ч он долетел до города С .Через сколько часов самолёт долетел из города А в город С.
Ответ(ы):
Гость:
2.7+2.6+(100/12)= 13.6333333
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