Listen to Ben and tick the transport words you hear- как это перевести
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Listen to Ben and tick the transport words you hear- как это перевести
Ответ(ы):
Гость:
Послушай Бена и обозначь транспортные слова (слова о транспорте) , которые ты слышишь (услышал)
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